Щоб українці вийшли на колективний імунітет, треба вакцинувати щонайменше 10 мільйонів людей. У МОЗ хочуть досягти цього мінімум до кінця літа 2021 року.Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Колективний імунітет

У відомстві наголосили, що працюють максимально активно, щоби наростити швидкість по всіх фронтах: центрах масової вакцинації, мобільних бригадах. Це важка робота не лише рівні МОЗ.

Працюємо вдень і вночі, плануємо логістику, як розвести, підготувати персонал. Є чіткий план, як виконати ці 10 мільйонів щеплень. Маємо надію, що в нас вийде,

– зазначив Кузін.

Втім, він не сподівався б на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, яка перехворіла, не є надто великою.

"Проста математика показує, що це приблизно 2,5 мільйона осіб. Ми маємо попередні цифри дослідження з визначення тих, які перехворіли", – додав він.

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Що каже статистика

Тож, якщо 32% людей вже мають імунітет. Якщо ще й зроблять 10 мільйонів щеплень, і, враховуючи поточні темпи вакцинації, в осінній період вийдемо десь на 50 – 60% імунітету.

Проте, за словами головного санлікаря, – це недостатній показник. ВООЗ каже про 75 – 80 % – як старт, щоби ми могли говорити про більш-менш сформований колективний рівень відповіді. Тому, швидше за все, ми зіштовхнемось з осінньою хвилею. А до колективного імунітету підійдемо ближче до кінця 2021 року.