Про це в ефірі 24 каналу розповів виконувач обов'язки гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я Іван Задворних. Механізм дії лікарських засобів полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини – це унеможливлює потрапляння вірусу в клітину людини й нейтралізує його дію.

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Bamlanivimab та Etesevimab – уколи

Відповідні препарати сприятимуть запобіганню виникнення COVID-19. Іван Задворних зазначив, що у вересні 2021 року робоча група при МОЗ України оновила протокол надання медичної допомоги при лікуванні коронавірусу. Bamlanivimab та Etesevimab включили до протоколу лікування.

"Bamlanivimab та Etesevimab передбачено для надання хворим, які мають легкий та середній ступінь захворювання, які не потребують кисневої підтримки. Починаючи з 12 років", – пояснив виконувач обов'язки гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ.

Відповідні лікарські засоби призначені виключно для внутрішньовенного введення – це уколи, розповів Задворних. Є рекомендації Європейської агенції з лікарських засобів щодо порядку застосування.

У нас (в Україні – 24 канал) наразі проходять клінічні дослідження Etesevimab – перебувають на першій фазі. Дані щодо випробування цих лікарських засобів у США у нас відсутні. Іван Задворних Виконувач обов'язки гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ

МОЗ може розглянути варіант постійного постачання

Препарати в Україні поки що не використовували, адже їх тільки доставили і розвозять регіонами.

У відповідь на питання про те, чи буде МОЗ підписувати контракт на постійне постачання у разі того, якщо Bamlanivimab та Etesevimab покажуть результат і дійсно будуть дієвими, Задворних сказав: "Думаю, МОЗ однозначно розгляне такий варіант".

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"Вже є деякі дані щодо ефективності, оскільки вони були вже схвалені до екстреного застосування. Але ми також будемо використовувати ці лікарські засобів і вже за результатами буде прийнято рішення щодо укладання подальших контрактів", – зазначив Іван Задворних.

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