Метод фітотерапії існував 60 тисяч років тому і на сьогодні активно використовується, зокрема в країнах Азії та Африки. Це зумовлено культурними особливостями народів та відсутністю необхідної медичної допомоги.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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Які проблеми фітолікування⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Безпечність
За словами Маргарити Гуркало, жеякі рослини містять в своєму складі токсичні речовини (дурман звичайний, до прикладу, який використовується в аюрведі, містить в своєму складі алкалоїди – скополамін та гіосциамін).
Це речовини з атропіноподібною дією, які можуть викликати кому чи навіть смерть. Відповідно встановити точну дозу "отрути", чи ступінь її всмоктування, якщо використовувались відвари чи настоянки неможливо,
– написала медик.
Ефективність⠀⠀⠀⠀
Медик пояснила це на прикладі, коли, скажімо, рослина безпечна, але ефективність недоведена.
"Пацієнт з серйозним захворюванням впевнений, що йому допоможе "натуральний препарат перевірений роками", а не дослідженнями, лікується – але безрезультатно, стан погіршується, час втрачено, і далі йому потрібне складніше, дороговартісніше лікування, ніж було раніше (лікування тривожного розладу валеріаною, чи виразки шлунку – гастрочаєм)", – розповіла лікар-терапевт.
Крім того, часто фітопрепати є навіть дорожчими, ніж фармзасоби.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Екологічність⠀⠀⠀⠀⠀
Рослини можуть накопичувати солі важких металів чи певні відходи виробництва. Контроль якості їхнього виробництва практично відсутній, тому що такі препарати реєструються як БАДи.
"Тому, що в середині чарівної пігулки з зілля, велике питання", – додала Маргарита Гуркало.