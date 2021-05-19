Чи є ефективним лікування фітопрепаратами

Лікар-терапевт Маргарита Гуркало заявила, що використання натуральних компонентів рослинного походження (фітотерапія) з метою профілактики чи лікування немає доказової бази.

Метод фітотерапії існував 60 тисяч років тому і на сьогодні активно використовується, зокрема в країнах Азії та Африки. Це зумовлено культурними особливостями народів та відсутністю необхідної медичної допомоги.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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Які проблеми фітолікування⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Безпечність

За словами Маргарити Гуркало, жеякі рослини містять в своєму складі токсичні речовини (дурман звичайний, до прикладу, який використовується в аюрведі, містить в своєму складі алкалоїди – скополамін та гіосциамін).

Це речовини з атропіноподібною дією, які можуть викликати кому чи навіть смерть. Відповідно встановити точну дозу "отрути", чи ступінь її всмоктування, якщо використовувались відвари чи настоянки неможливо,

– написала медик.

Ефективність⠀⠀⠀⠀

Медик пояснила це на прикладі, коли, скажімо, рослина безпечна, але ефективність недоведена.

"Пацієнт з серйозним захворюванням впевнений, що йому допоможе "натуральний препарат перевірений роками", а не дослідженнями, лікується – але безрезультатно, стан погіршується, час втрачено, і далі йому потрібне складніше, дороговартісніше лікування, ніж було раніше (лікування тривожного розладу валеріаною, чи виразки шлунку – гастрочаєм)", – розповіла лікар-терапевт.

Крім того, часто фітопрепати є навіть дорожчими, ніж фармзасоби.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Екологічність⠀⠀⠀⠀⠀

Рослини можуть накопичувати солі важких металів чи певні відходи виробництва. Контроль якості їхнього виробництва практично відсутній, тому що такі препарати реєструються як БАДи.

"Тому, що в середині чарівної пігулки з зілля, велике питання", – додала Маргарита Гуркало.