Чи є майонез причиною тяжкості після новорічних застіль

Новорічний стіл – це завжди різноманіття страв, але чи не кожне меню включає салати, зокрема майонезні. У кожного свої "любимчики" – олів'є, шуба чи крабовий, які так ностальгічно і традиційно дарують відчуття свята.

Однак після опівночі магія зникає, натомість з'являється відчуття тяжкості в шлунку. І ми звісно ж, звинувачуємо в цьому майонез. Але чи дійсно винний святковий соус і чому майонез здобув таку славу.

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З чого роблять майонез?

Класичний рецепт майонезу складається з наступних інгредієнтів:

рослинна олія,

яєчний жовток,

гірчиця,

оцет або лимонна кислота,

сіль та цукор.

Майонез є емульсією – рідиною, насиченою нерозчинними крапельками іншої рідини. Саме тому майонез складно приготувати: змішуючи інгредієнти, треба стежити, аби краплі олії рівномірно розподілилися в оцтовій чи лимонній кислоті.

Щоб рідини в емульсії не розділилися знову, необхідно використовувати речовину, яка розчиняється у кожній рідині. У випадку майонезу – це яєчний жовток, він одночасно розчиняється і в оцті, і олії. Саме жовтки надають домашньому майонезу жовтуватий відтінок.

У промисловому виробництві майонезу до базового списку інгредієнтів додають речовини для збільшення терміну зберігання, смаку, кольору, запаху — харчові добавки.

Е-добавок зазвичай остерігаються, але часто це можуть бути цілком звичайні речовини, а їх використання у виробництві можливе лише за умови безпечності для споживання.

У промисловий майонез, щоправда, можуть додавати надто багато солі та цукру, щоб покращити смак. Однак, це стосується не тільки майонезу та інших соусів, а й решти готових продуктів і напівфабрикатів.

Він справді дуже шкідливий?

Вміст жиру в майонезі зазвичай є головним аргументом проти його споживання і причиною, чому соус вважають шкідливим. Рослинна олія – ​​основний компонент майонезу, вона ж – головне джерело жиру в цьому продукті.

Лікарі рекомендують контролювати кількість жиру в дієті та по можливості замінювати жири тваринного походження рослинними. Це пов'язано з тим, що високе споживання жирів, особливо насичених, може призвести до збільшення "поганого" холестерину в крові, що може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

Чи можна зробити "хелсі" майонез

Готуючи майонез вдома, можна експериментувати з різними оліями, використовуючи, наприклад, оливкову. Якщо ви купуєте майонез із низьким жировим вмістом, то варто переконатися, що жир не замінили цукром та сіллю, як це часто буває із знежиреними продуктами.

Майонез – висококалорійний продукт: в одній столовій ложці міститься приблизно 100 калорій. Варіанти з нижчим вмістом жиру менш калорійні.

Проте як із майонезом, так і з будь-якими іншими продуктами найголовніше — це баланс і те, як виглядає раціон у середньому.

Щоденне вживання майонезу у великих кількостях може сильно збільшити кількість і жиру, і калорій, і навіть солі та цукру в раціоні. Це не означає, що від цього соусу треба відмовитися. Олів'є у новорічну ніч вам не нашкодить, якщо ви знатимете міру і не будете переїдати (актуально не лише про салати).

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