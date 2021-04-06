В Україні за добу виявляють понад 10 тисяч хворих на коронавірус. Є надія, що вже через 1 – 2 тижні ця статистика значно знизиться. Весняна хвиля COVID-19 стане менш небезпечною.

Таку думку висловив експерт Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Він зазначив, що динаміка щодо госпіталізації відповідає динаміці захворюваності.

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"Зараз вже протягом тижня ми маємо гарну надію на стабілізацію. Швидкість зростання нових госпіталізованих зменшилась у 2 – 3 рази", – сказав Ганиченко.

За його словами, у перший місяць весняної хвилі в Україні фіксували зростання захворюваності на 20%.

Зараз – 5%. Цей показник стабілізувався. Зростання продовжується, але повільніше. Це може означати, що стабілізація наступить найближчим часом – через 1 – 2 тижні,

– запевнив Ганиченко.

Песимістичний сценарій

Однак існує і песимістичний сценарій. "Захворюваність може зростати впродовж травня, це через нові варіанти вірусу, які є більш поширеними", – пояснив експерт.

Він наголосив, що британський та південноафриканський штам виявили в усіх регіонах України. Однак цьому можна запобігти, якщо вчасно запроваджувати адаптивний карантин у регіонах.

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