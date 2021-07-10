Є нові підозри на зараження штамом Дельта в Україні, – МОЗ

Наразі в Україні офіційно підтвердили лише 2 випадки інфікування небезпечним штамом коронавірусу – Дельта. Втім, вже з'явилися нові підозри.

Водночас точну кількість таких хворих у МОЗ наразі назвати не можуть. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар.

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Скоріш за все, наступного тижня (з 12 липня – 24 канал) ми вже отримаємо фінальне підтвердження щодо нових зразків, там вже є підозри на Дельту,

– зазначив він.

Заступник міністра охорони здоров'я України наголосив, що через це, найімовірніше, відповідні показники захворюваності будуть оновлюватись.

Перші випадки в Україні

Раніше Кузін застерігав , що через Дельту кількість хворих в Україні може бути на 30 – 40% вищою, ніж восени 2020 року. Щоправда, за найгіршого сценарію.

Вперше випадки зараження коронавірусом штаму Дельта в Україні підтвердили ще наприкінці червня. Його підчепили 66-річна жінка та її дитина-підліток, які повернулися з Росії.

Штам Дельта: що варто знати

Цей штам COVID-19 вперше виявили в Індії, саме тому його також називають індійським. Його вже зафіксували у понад 100 країнах світу.

Науковці з'ясували, що цей штам коронавірусу може знижувати природний імунітет організму після перенесеної хвороби на 60%.

Для тих, хто приїжджає в Україну із країн зі значним поширенням небезпечного штаму (Португалії, Росії, Великої Британії, Індії) напередодні оновили правила в'їзду.



Штам коронавірусу Дельта – що варто знати / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу