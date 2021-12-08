Чи є обов'язкова вакцинація порушенням прав людини: позиція ООН

В ООН наголосили, що країни, які вводять обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, мають гарантувати своїм громадянам дотримання прав людини.

Примусова вакцинація неможлива

В ООН наголосили, що безальтернативна вакцинація є неприпустимою. Зокрема, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет відзначила, що будь-які вимоги до вакцинації повинні відповідати принципам законності, необхідності, пропорційності та недискримінації.

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Ні за яких обставин не можна насильно вводити вакцину,

– заявила Бачелет.

Нещодавно директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге також зазначив, що обов'язкова вакцинація має бути крайнім заходом і вводити її можна лише, коли використано всі методи прискорення імунізації.

Головне про вакцинацію проти COVID-19

З 9 грудня в Україні почне діяти новий розширений перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою. Так, неприщеплені від COVID-19 державні службовці, соціальні працівники, а також працівники стратегічних підприємств буде усунуто від роботи.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі вже майже рік, з грудня 2020-ого. У різних країнах цей процес проходить нерівномірно.

Країни ЄС, Ізраїль, ОАЕ, Японія мають найвищі показники кількості вакцинованого населення. В інших державах, наприклад африканських, мало щеплених.

Деякою мірою це пов'язано з нерівним доступом до вакцин та особливостями національних кампаній.