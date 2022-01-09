Хриплий голос може бути симптомом COVID-19

Охриплість належить до перших симптомів, які вказують про інфекційні процеси в гортані. Вони можуть бути гострого і хронічного характеру. Тож, COVID-19 не є виключенням.

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Наукові докази

Дослідження, опубліковане в Journal of Voice показало, що 70 із 160 пацієнтів із COVID-19 мали дисфонію, що є загальним терміном для позначення проблем з мовою, зокрема, хрипоту.

33 пацієнти мали таку проблему понад 2 тижні, ще 11 учасників відчували охриплість голосу більше ніж місяць.

Інше дослідження в Journal of Voice наводить дані про понад 700 хворих на COVID-19.

З них 188 (або близько 27%) мали дисфонію, при цьому у жінок цей симптом розвивався частіше, ніж у чоловіків.

Тобто, дисфонія може виникнути у чверті пацієнтів із легкою та середньою тяжкістю COVID-19. Відтак, її можна вважати симптомом COVID-19.

І це не дивно, адже дуже часто респіраторні віруси викликають осиплість голосу.

Це не щось специфічне для COVID-19, а загальне ускладнення багатьох інфекцій верхніх дихальних шляхів, які можуть викликати біль у горлі,

– зауважив старший науковець Центру охорони здоров’я Джона Хопкінса Амеш А. Адаля.

Ще одна причина осиплості голосу – кашель, який власне і є одним із головних симптомів COVID-19.

Що робити, якщо голос став хриплим

Якщо у вас з'являється охриплість голосу, це не обов'язково свідчить про COVID-19. Особливо за відсутності інших симптомів.

Фахівці рекомендують пити багато рідини, говорити якомога менше і дати голосовим зв'язкам відпочити.

Водночас якщо охриплість голосу триває понад два тижні і ви не бачите очевидної причини (наприклад, COVID-19 або інша інфекція верхніх дихальних шляхів), треба звернутися до лікаря, щоб пройти обстеження.