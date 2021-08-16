У Національній службі здоров'я України відповіли, чи є сенс тестуватись, щоб дізнатись про наявність антитіл в організмі людини. Також там наголосили, що такі тести – не стандартизовані.

Важливо Кузін повідомив, коли українців повторно вакцинуватимуть від COVID-19

Тестування після вакцинації: так чи ні

Тобто, різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, одиниці виміру, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні та вкрай неточні результати.

Антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше і яку тест на антитіла не визначить,

– зазначили там.

Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету.

"Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але хороший захист з'явиться тільки тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету", – додали у НСЗУ.

Тож дізнаватися за допомогою тестів на антитіла, чи є у вас імунний захист від коронавірусу, не потрібно, бо це не має сенсу, наголосили у відомстві.

Темпи вакцинації в Україні: останні новини

За минулу добу, 15 серпня, проти COVID-19 вакциновано 51 068 людей. Одну дозу отримали 31 675 людей, повністю імунізовані – 19 393 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 4 722 695 людей, з них отримали одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 460 766 щеплень.

Зверніть увагу! Вакцинуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.