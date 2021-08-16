Чи є сенс робити тест на антитіла, якщо ви вакциновані: у НСЗУ дали чітку відповідь

Вакцинація в Україні набирає обертів. Разом з тим у багатьох виникає багато питань. Одне із них – чи потрібно робити тести на антитіла після вакцинації.

У Національній службі здоров'я України відповіли, чи є сенс тестуватись, щоб дізнатись про наявність антитіл в організмі людини. Також там наголосили, що такі тести – не стандартизовані.

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Тестування після вакцинації: так чи ні

Тобто, різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, одиниці виміру, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні та вкрай неточні результати.

Антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше і яку тест на антитіла не визначить,

– зазначили там.

Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету.

"Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але хороший захист з'явиться тільки тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету", – додали у НСЗУ.

Тож дізнаватися за допомогою тестів на антитіла, чи є у вас імунний захист від коронавірусу, не потрібно, бо це не має сенсу, наголосили у відомстві.

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