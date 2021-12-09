Чи є штам коронавірусу Омікрон в Україні: звіт МОЗ

Нині світом активно поширюється новий штам коронавірусу Омікрон з ПАР. У МОЗ розповіли, чи виявили новий варіант COVID-19 в Україні.

В Україні поки що не зафіксували хворих зі штамом коронавірусу Омікрон. Про це під час брифінгу 9 грудня розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Станом на 9 грудня випадків захворювання в Україні на вказаний штам не виявлено,

– заявив Ігор Кузін.

Він наголосив, що Україна використовує ПЛР-системи, чутливість яких не має бути знижена до нових штамів коронавірусу, зокрема й до Омікрону.

Як в Україні виявляють нові штами коронавірусу

Всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусу підлягають обов'язковому секвенуванню. Саме це допомагає виявляти нові штами коронавірусу.

Також секвенують зразки людей, які:

повернутися з-за кордону,

проживають в районах з сильним спалахом хвороби,

Який штам COVID-19 зараз домінує в Україні

Всі досліджені зразки свідчать про те, що у кожному регіоні країни поширюється штам коронавірусу Дельта.

У інтерв'ю 24 каналу Віктор Ляшко розповів про штам Омікрон та 1 000 гривень за вакцинацію

поява штаму Омікрон свідчить, що вакцинація проти коронавірусу – необхідна. Адже нові мутації з’являються там, де низькі охоплення щепленнями.