Чи є штам коронавірусу Омікрон в Україні: звіт МОЗ
Джерело:24 канал
Нині світом активно поширюється новий штам коронавірусу Омікрон з ПАР. У МОЗ розповіли, чи виявили новий варіант COVID-19 в Україні.
В Україні поки що не зафіксували хворих зі штамом коронавірусу Омікрон. Про це під час брифінгу 9 грудня розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
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Станом на 9 грудня випадків захворювання в Україні на вказаний штам не виявлено,
– заявив Ігор Кузін.
Він наголосив, що Україна використовує ПЛР-системи, чутливість яких не має бути знижена до нових штамів коронавірусу, зокрема й до Омікрону.
Як в Україні виявляють нові штами коронавірусу
Всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусу підлягають обов'язковому секвенуванню. Саме це допомагає виявляти нові штами коронавірусу.
Також секвенують зразки людей, які:
- повернутися з-за кордону,
- проживають в районах з сильним спалахом хвороби,
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Всі досліджені зразки свідчать про те, що у кожному регіоні країни поширюється штам коронавірусу Дельта.Кузін наголосив: поява штаму Омікрон свідчить, що вакцинація проти коронавірусу – необхідна. Адже нові мутації з’являються там, де низькі охоплення щепленнями.
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