За словами Кузіна, найчастіше люди інфікуються коронавірусом на великих домашніх святах, де не дотримуються правил протиепідеміологічної безпеки. Також високий рівень інфікуватись у робочих колективах та на відпочинку за кордоном.

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Найбільший ризик інфікуватись – у закритому просторі, – Кузін

Ризик інфікуватися у відкритому просторі набагато менший, ніж у закритому. У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята – це відповідальність кожного українця,

– зауважив Кузін.

Головний санлікар не відкидає, що є шанси підхопити коронавірус і в релігійних закладах. Адже у храмах часто не дотримуються заходів безпеки. За словами Кузіна, у чотирьох областях діє пілотний проєкт, де з релігійними лідерами шукають контактних осіб, які спілкувалися з інфікованими.

Публічні заходи на День Незалежності були дозволені

Щодо масових святкувань на День Незалежності в Україні, то їх проводити було можна – поки вся країна в зеленій зоні.

Важливо! Кузін переконаний, що Україні таки доведеться зіткнутись з третьою хвилею коронавірусу, оскільки нові спалахи є у більшості європейських країн. Готуватись треба на листопад.

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