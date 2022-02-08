Водночас, за результатами геномного секвенування, в Україні не виявили випадків захворювання підвидом Омікрону ВА.2, який потенційно може бути заразнішим.

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Впродовж 2020 та 2021 років на території України циркулювали штами вірусів, які віднесено до глобальної генетичної лінії В, що походить з Китаю.

Як і кожна інша лінія, генетична лінія В має різновиди,

– кажуть у ЦГЗ.

Які штами виявили в Україні

Так, в Україні фіксували 8 генетичних варіантів, серед яких відомі нам B.1.1.7 Альфа, B.1.617.2 Дельта та B.1.1.529-like Омікрон.

За даними ЦГЗ, субваріанту Омікрону ВА.2 наразі в Україні не виявили. Це також підтверджують дані світового трекеру мутацій COVID-19 Outbreak.info.

Коротко про Омікрон

Загалом ВА.2 уже зафіксували у 67 країнах і 42 штатах США.

Учені виявили, що COVID-штам Омікрон більш заразний, ніж інші варіанти, однак він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.

Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.



Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео

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