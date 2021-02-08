Є умова: Степанов розповів, як Україні перемогти пандемію COVID-19

Джерело:24 канал
Перемогти коронавірус в Україні можна лише за однієї умови: провакцинувавши 60% населення. Першими планують щепити людей, які належать до групи ризику.
Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов виступив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
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Нам дуже потрібно, щоб перемогти COVID-19, провакцинувати мінімум 60% громадян безплатною та безпечною вакциною,
– наголосив Степанов.
За словами посадовця, саме це допоможе перемогти пандемію в Україні.
Степанов також зауважив, що у Європі Україна займає 34 місце за рівнем смертності. Це набагато оптимістичніші показники, аніж, зокрема, у Великій Британії та Франції.
Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу