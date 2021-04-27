Є вже два кандидати, – Степанов розповів про розробку української вакцини проти COVID-19

Максим Степанов заявив, що Україна планує розробити власну вакцину проти COVID-19. За його словами, вже є два кандидати, яким можуть довірити створення препарату.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що на виробництво української вакцини виділили 100 мільйонів гривень. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода Слова".

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Є вже два кандидати на вакцину. Один з них проводить наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі ці доклінічні фази для того, щоб вийти на клінічну фазу,

– сказав глава МОЗ.

Максим Степанов зауважив, що в другого кандидата інший формат наукової розробки: "Ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину".

Він додав, що для продовження виробництва у бюджеті передбачили створення так званого біокластера на будівництво лабораторії, яка потрібна в Україні, на фінансування цих розробок.

"Зрозуміло, що цих грошей – 100 мільйонів гривень – недостатньо і доведеться додавати гроші", – підсумував міністр.

Днями кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила позначку в 2 мільйони осіб

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу