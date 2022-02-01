Чи є якась користь від фітнес-трекерів

Вчені з'ясували, як моніторинг фізичної активності впливає на життя, помірні та інтенсивні вправи, а також на час без спорту.

Нове дослідження фітнес-браслетів

Вчені проаналізували дані 121 рандомізованого контрольного випробування та 141 порівняльного дослідження. Так, використання фітнес-додатків подовжило щоденну прогулянку на 1235 кроків на день, а помірне та інтенсивне навантаження – на 48,5 хвилин на тиждень.

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Експерти проаналізували бази даних Embase, MEDLINE, SPORTDiscus, CINAHL та Кокранівського центрального регістру контрольованих досліджень. Двоє незалежних учених витягли дані та оцінили ризик систематичних помилок. Для синтезу результатів використали метааналіз випадкових ефектів.

Ці результати дуже важливі з точки зору моніторингу здоров'я та зменшення ризику захворювань, особливо серед людей, які ведуть малорухомий спосіб життя,

– вважають автори дослідження

Фітнес гаджети допомагають збільшити активність

Телефони з програмами, смартгодинник або фітнес-трекери потенційно можуть використовуватися як посередники для зміни поведінки людей. Пристрої дешеві, прості та інноваційні. Тепер відомо, що вони ефективно і безпечно мотивують людей до більшого руху, зазначили науковці

Чіткі цілі, додавання стимулів та деякої відповідальності за допомогою спорт-трекера можуть реально змусити нас рухатися.