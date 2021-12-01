Що виявили вчені

Велике популяційне дослідження вчених з Великої Британії показало, що ризики захворіти на COVID-19 знижуються ще більше, якщо такі люди також страждають на астму.

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Крім того, це дослідження не виявило зв'язку між ризиками інфікування залежно від віку чи статі, хоч попередні дані вказували на вищі ризики у літніх людей та чоловіків.

Водночас азіатська етнічна приналежність, ожиріння, перенаселеність домогосподарств, спілкування у приміщеннях людей з різних сімей – мають зв'язок з підвищеним ризиком розвитку COVID-19.

Як проводили дослідження

Дослідники зібрали докладну інформацію про потенційні фактори ризику інфікування серед дорослого населення Великої Британії в період з травня 2020 року по лютий 2021 року.

Усі учасники надали інформацію про свій вік, домашні умови, роботу, спосіб життя, вагу, зріст, давні медичні стани, використання ліків, вакцинаційний статус, дієту та споживання добавок.

Відповідали критеріям вчених 15 227 людей, вони щомісячно проходили анкетування.

Деталі: середній вік учасників був 59 років. 70% становили жінки. 95% визначили своє етнічне походження як білі.

Загалом, 446 учасників, тобто майже 3% мали, принаймні, один епізод підтвердженої інфекції COVID-19, протягом періоду дослідження, 32 учасників потребували госпіталізації під час перебігу коронавірусної хвороби.

В ході дослідження вчені побачили, що деякі чинники незалежно пов'язані з підвищенням ймовірності розвитку COVID-19.

Які закономірності виявили

У людей азіатського етнічного походження ймовірність заразитися більш ніж у двічі вища.

Чим більше людей живе в одному будинку і чим більша кількість відвідувань закритих громадських місць, тим вища ймовірність зараження.

Важливе відкриття! Водночас атопічне (викликане алергенами) захворювання, яке включає екзему/дерматит та сінну лихоманку/алергічний риніт, було незалежно пов'язане з 23% меншими шансами розвитку інфекції, ніж у людей без атопічного захворювання чи астми.

Ризики інфікування COVID-19 серед людей з астмою

А серед тих, хто хворів на атопічне захворювання та астму, ризик був ще нижчим – на 38%

Також, вчені відзначили, що прийом імунодепресантів також був пов'язаний із зменшенням на 53% шансів зараження COVID-19.

Але вік, стать, інші захворювання, дієта та вживання добавок не були пов'язані з ризиком зараження.