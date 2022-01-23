Чи є закреп симптомом коронавірусу

Фахівці не вважають закреп поширеною ознакою коронавірусної хвороби. Але є певні стани, пов'язані з коронавірусною хворобою та її лікуванням, які можуть призвести до проблем з випорожненням.

Чи може закреп бути симптомом COVID-19

Згідно з даними Національного інституту діабету та захворювань органів травлення та нирок (NIDDK), запор – це стан, коли ви не часто випорожняєте кишечник або відчуваєте дискомфорт при дефекації.

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Є деякі дані, які пов'язують закреп із COVID-19, але вони не дуже переконливі.

Зокрема, в американському журналі про гастроентерологію опублікували дослідження у травні 2020 року, про перебіг COVID-19 у чоловіка, який потрапив до лікарні з лихоманкою, кашлем, нудотою, болем у шлунку та закрепом.

Йому зробили комп'ютерну томографію, яка показала товстокишкову непрохідність, стан, при якому м'язи кишківника перестають скорочуватися.

В іншому дослідженні, опублікованому в Журналі мікробіології, імунології та інфекцій у 2020 році, детально описують симптоми людей з COVID-19, які були госпіталізовані в Ірані.

Серед симптомів у пацієнтів були закреп, біль у шлунку, діарея, нудота, блювання та темний липкий кал, який зазвичай вказує на внутрішню кровотечу.

Діарея була найпоширенішим шлунково-кишковим симптомом, який вражав 6,1% пацієнтів.

На початку цього року в European Journal of Pharmacology, деякі поширені ліки, які використовують для лікування важких форм COVID-19, зокрема противірусний препарат Ремдесивір, у деяких випадках можуть призвести до закрепів.

Однак у всіх цих ситуаціях закреп не був єдиним симптомом COVID-19.

Закреп є поширеною проблемою

І враховуючи, наскільки поширені проблеми з випорожненням у загальній популяції (приблизно 42 мільйони людей у США страждають від закрепів), важко сказати, чи насправді COVID-19 викликає цей стан, чи це випадковість, яка трапляється і у пацієнтів із COVID-19.

Закреп не варто вважати симптомом COVID-19,

– розповідає експерт з інфекційних захворювань Амеш А. Адаля, доктор медичних наук, старший науковий співробітник Центру охорони здоров’я Джона Хопкінса.

Лікар-інфекціоніст Джон Селлік зауважив, що пацієнти з COVID-19, які скаржаться на закреп, скоріш за все відчувають його через зневоднення.

А для COVID-19 все ж таки більш притаманний інший симптом розладу шлунково-кишкового тракту – діарея.

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Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу