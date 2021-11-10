Розуміння того, як SARS-CoV-2 передається від однієї людини до іншої, було ключем до того, як зупинити поширення недуги. Зрештою виявилось, що концентрація вірусних частинок плюс тривалість контакту з цими частинками і визначають вплив на людину.

Важливо Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини проти коронавірусу

Як поширюється коронавірус

Вчені пояснили, що вірус в основному передається через вдихання частинок, що містять вірус (а не через контактні поверхні). А здатність цих частинок до інфікування залежить як від навколишнього середовища, так і від унікальної фізіології людини.

Команда прийшла до висновку, що вірусна доза або кількість інфекційного вірусу, що передається від однієї людини до іншої, не впливає на тяжкість захворювання.

Увага! З практичної точки зору це означає, що людина, яка вдихає більшу кількість інфекційних частинок, не обов'язково буде відчувати важчу хворобу, ніж людина, яка інфікована меншою кількістю. Однак ймовірність зараження може зростати із збільшенням цієї "дози".

Що може знизити ризик заразитись

Вчені зробили важливий висновок, хоча й очевидний. Вони ще раз підкреслили, що низка заходів, такі як носіння масок, можуть знизити ризик зараження. Однак, ймовірно, не вплинуть на тяжкість захворювання в разі інфікування.

Втім, фахівці і досі продовжують досліджувати хворобу, щоб зрозуміти більше методів, як її ефективно побороти. Наразі найкращий спосіб вберегтися від інфікування та смерті – це вакцинуватись.