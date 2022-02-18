Електронна картка пацієнта

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, повідомляє 24 канал. За її словами, це звільнить медичні заклади від паперових картотек, а пацієнтів – від колекції медичних виписок дома.

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Тепер заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть базові медичні записи в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

ЕСОЗ – велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалися у паперовій формі. Система об’єднує 34 мільйонів пацієнтів та 5,5 тисяч закладів охорони здоров’я",

– зазначила Марія Карчевич.

Хто матиме доступ до інформації

Нині до програми долучилися комунальні медичні заклади, до ЕСОЗ вже внесли до 700 мільйонів медичних записів.

Таким чином, вся медична інформація про пацієнта буде зберігатися в електронній медичній картці, доступ до якої буде мати, як пацієнт, так і лікарі різних закладів.

За словами чиновниці, усі медзаклади працюватимуть у рівних умовах, без монополії на інформацію про пацієнта. Держава бере на себе відповідальність за збереження медичної інформації в одному місці.