У Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати вакцини проти COVID-19.

Наразі невідомо про наслідки щеплення різними препаратами. Про це заявив директор департаменту ВООЗ з регулювання і прекваліфікації Рожеріу де Са Пінту Гаспар під час брифінгу 9 квітня.

Читайте також Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19 від іншого виробника: пояснення МОЗ

На цей час немає доступних даних, щоб рекомендувати це (змішування вакцин – 24 канал). Це єдина відповідь, яку я можу дати прямо зараз,

– сказав медик.

Варто зазначити, що компанії Pfizer, Moderna, AstraZeneca випускають векторні препарати, а CoronaVac – інактивовані вірусні вакцини. Наразі ліки не є взаємозамінні.

Які вакцини наявні в Україні

Наразі вакцинація в державі триває препаратом Covishield.

В Україну також вже прибула й партія вакцини CoronaVac, але наразі її ще не використовують.

Також країна очікує на поставку 117 тисяч доз Pfizer у межах ініціативи COVAX до 15 квітня.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу