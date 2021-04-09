"Єдина відповідь": у ВООЗ рекомендують не змішувати різні типи вакцин

Джерело:ВООЗ у твітері
У Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати вакцини проти COVID-19.
Наразі невідомо про наслідки щеплення різними препаратами. Про це заявив директор департаменту ВООЗ з регулювання і прекваліфікації Рожеріу де Са Пінту Гаспар під час брифінгу 9 квітня.
Читайте також Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19 від іншого виробника: пояснення МОЗ
На цей час немає доступних даних, щоб рекомендувати це (змішування вакцин – 24 канал). Це єдина відповідь, яку я можу дати прямо зараз,
– сказав медик.
Варто зазначити, що компанії Pfizer, Moderna, AstraZeneca випускають векторні препарати, а CoronaVac – інактивовані вірусні вакцини. Наразі ліки не є взаємозамінні.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу