Сьогодні, 24 січня, в Єгипті стартувала масова вакцинація від коронавірусу. Пріоритетно вакцинуватимуть лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19.

Першу партію вакцин Єгипет отримав від китайської фармацевтичної компанії Sinopharm. Про старт вакцинації повідомило видання Arab News.

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Тобто наразі вакцину забезпечили для 20% населення, що становить близько 100 мільйонів людей.

Крім того, Єгипет отримає ще 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин ГАВІ для 20 мільйонів осіб.

До слова, з грудня уряд Єгипту посилив правила в'їзду в країну – тепер негативний тест на COVID повинні мати всі українські туристи у віці від шести років.

22 січня, в Єгипті виявили 748 нових випадків коронавірусу.

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