В Єгипті розпочали вакцинацію проти коронавірусу

Сьогодні, 24 січня, в Єгипті стартувала масова вакцинація від коронавірусу. Пріоритетно вакцинуватимуть лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19.
Першу партію вакцин Єгипет отримав від китайської фармацевтичної компанії Sinopharm. Про старт вакцинації повідомило видання Arab News.
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Тобто наразі вакцину забезпечили для 20% населення, що становить близько 100 мільйонів людей.
Крім того, Єгипет отримає ще 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин ГАВІ для 20 мільйонів осіб.
До слова, з грудня уряд Єгипту посилив правила в'їзду в країну – тепер негативний тест на COVID повинні мати всі українські туристи у віці від шести років.
22 січня, в Єгипті виявили 748 нових випадків коронавірусу.
Інформація про ефективність китайської вакцини Sinovac Biotech від коронавірусу дуже різниться. Зокрема, Bloomberg зазначає, що є 4 абсолютно різні оцінки ефективності цієї вакцини.
Наймасовіше дослідження вакцини Sinovac проходить у Бразилії. Попередні результати дослідження свідчать, що загальна ефективність вакцини становить 50,38%.
Вакцина китайського виробництва Sinovac Biotech також замовило українське МОЗ. Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.