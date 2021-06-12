Зокрема, титул лицаря отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca.

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Крім того, званням кавалерствених дам (жіночий аналог лицарського титулу) двох жінок: професорку Оксфордського університету Сару Гілберт, та голову робочої групи по вакцинах від COVID-19 Кейт Бінгем.

Всього в День королеви було нагороджено різними відзнаками 1129 людей – 23% нагороджених отримали відзнаки за свою діяльність у протидії пандемії коронавірусу – від надання благодійної допомоги сфері охорони здоров'я до підтримки критичної інфраструктури.

У час пандемії щодня ми бачили незліченну кількість героїчних прикладів – від тих, хто використовував свій досвід для розробки рятувальних вакцин, які зараз успішно розповсюджуються у всіх частинах Великої Британії, до людей, які віддали свій час та енергію заради турботи про свої громади,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нинішнє нагородження є рекордним з точки зору етнічної різноманітності – 15% нагороджених є представниками національних меншин.