Єлизавета II посвятила у лицарі розробників вакцини проти коронавірусу

12 червня 2021 , 15:48
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Джерело:

Європейська правда

Королева Великої Британії Єлизавета II нагородила розробників вакцини AstraZeneca. Нагородження відбулося під час традиційного святкування Дня королеви.

Зокрема, титул лицаря отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca.

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Крім того, званням кавалерствених дам (жіночий аналог лицарського титулу) двох жінок: професорку Оксфордського університету Сару Гілберт, та голову робочої групи по вакцинах від COVID-19 Кейт Бінгем. 

Всього в День королеви було нагороджено різними відзнаками 1129 людей – 23% нагороджених отримали відзнаки за свою діяльність у протидії пандемії коронавірусу – від надання благодійної допомоги сфері охорони здоров'я до підтримки критичної інфраструктури.

У час пандемії щодня ми бачили незліченну кількість героїчних прикладів – від тих, хто використовував свій досвід для розробки рятувальних вакцин, які зараз успішно розповсюджуються у всіх частинах Великої Британії, до людей, які віддали свій час та енергію заради турботи про свої громади, 
– йдеться в повідомленні. 

Як зазначається, нинішнє нагородження є рекордним з точки зору етнічної різноманітності – 15% нагороджених є представниками національних меншин.

Автор: Анастасія Лукашевська