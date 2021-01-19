В Євросоюзі мають намір до літа вакцинувати від коронавірусу щонайменше 70% дорослих людей. Крім цього, вже до весни щеплення отримають близько 80% медиків та старших соцпрацівників.

Так, людей, старших 80 років, планують вакцинувати до березня, повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт нової стратегії ЄС щодо вакцинації. Її представлять 19 січня.

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Свідоцтва про вакцинацію

У січня Європейська комісія хоче узгодити з країнами протокол щодо свідоцтв про вакцинацію. Сподіваються, що цей протокол визнають і використовуватимуть у системах охорони здоров'я в ЄС. Ймовірно, його також застосовуватимуть на більш глобальному рівні, якщо це погодить Всесвітня організація здоров'я.

Ці свідоцтва можуть замінити карантин під час подорожей та вимоги до тестів на COVID-19.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що українці матимуть такі ж документи про вакцинацію, як і європейці.

Вакцинація в ЄС та в Україні: коротко

Країни Євросоюзу почали масову вакцинацію 27 грудня.

Людей щеплюють препаратом Pfizer і BioNTech.

До речі, 6 січня у ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna

Натомість в Україні масову вакцинацію планують розпочати у лютому. Наразі країна веде перемовини із 6 виробниками вакцин.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу