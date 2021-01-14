Європейське агентство з безпеки харчових продуктів визнало жовтих борошняних черв'яків Tenebrio molitor larva безпечними для вживання в їжу людиною.

Тепер полиці магазинів в ЄС можуть поповнитися різними пастами, пластівцями, салатами та іншими стравами з додаванням личинок, пише The Guardian.

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Дозвіл на вживання хробаків в ЄС

Рішення прийняли 13 січня. Представники агентства визначили, що борошняних черв'яків можна їсти як цілими, так і додавати їх частини в печиво, робити з них смузі, борошно і т.д. Це перші комахи, яких агентство ЄС визнало безпечними для вживання людиною в їжу.

Борошняні черв'яки – личинкова форма борошняних хрущаків. З точки зору харчової цінності це відмінний продукт: вони багаті жиром, білком, і клітковиною. Крім того, виробництво борошняних черв'яків екологічне і відрізняється низьким рівнем викиду вуглеців.

Якщо личинки висушити, то на смак вони будуть схожі на арахіс. Втім, делікатес може підійти не всім: личинки не рекомендують їсти людям з алергією на креветки та пилових кліщів.

Щоб продукти з додаванням черв'яків з'явилися в магазинах, представники агентства повинні представити відповідний дозвіл, який потім винесуть на голосування між членами-державами ЄС. Всього агентству ЄС подали 15 заявок на схвалення продукції, створеної на основі комах. За деякими з них скоро будуть готові рішення: це цвіркуни, сарана і чорнотілки.

Як їсти цих хробаків

Сушені жовті борошняні личинки можна їсти як закуску. Крім того, комаха може бути перетворена на інгредієнт борошняних виробів та десертів. Компанією, яка займається вирощуванням їстівних комах Jiminis пропонує рецепт приготування.

Інгредієнти: три столові ложки какао, 60 грамів масла, яйце, столова ложка нежирного йогурту, 30 грамів борошна та 25 грамів подрібненого борошняного хробака. Додайте до какао трохи води та змішайте її з розтопленим вершковим маслом, яйцем, йогуртом і трохи розпушувача. Додайте туди щойно подрібнених борошняних червів. Розподіліть суміш між формочками та запікайте 20 хвилин. Глазуруйте верх свіжоспечених кексів трохи цукровою пудрою – і додайте цілих борошняних хробаків зверху для прикраси.