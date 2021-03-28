У ЄС дозволили значно підвищити температуру зберігання вакцини Pfizer
Європейське медичне агентство (EMA) дозволило гнучкіші умови зберігання вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Це дасть змогу тримати її у звичайному фармацевтичному холодильнику.
Джерело:EMA
Мовиться про короткий термін – два тижні. Однак ця зміна дасть змогу ефективніше організувати щеплення у Європі.
До слова Pfizer розпочав випробування COVID-вакцини на дітях від шести місяців
Pfizer можна зберігати за вищої температури
Комітет із лікарських засобів для людей Європейського медичного агенства ухвалив важливе для розгортання масової вакцинації рішення. Відтепер одну з найефективніших вакцин проти COVID-19 від Pfizer / BioNTech:
- Можна зберігати не за температури від -60 до -90 градусів, а від -25 до -15.
- Але тільки два тижні.
Чому це важливо
Температура від -25 до -15 – це стандартний режим звичайного фармацевтичного холодильника.
- Отже, тепер вакцину Pfizer / BioNTech можна значно швидше розвезти по Європі по всьому ланцюжку поставок.
- Раніше ж для транспортування потрібно було організувати спеціальні морозильні камери, яких не так багато.
Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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