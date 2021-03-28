У ЄС дозволили значно підвищити температуру зберігання вакцини Pfizer

Європейське медичне агентство (EMA) дозволило гнучкіші умови зберігання вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Це дасть змогу тримати її у звичайному фармацевтичному холодильнику.

Мовиться про короткий термін – два тижні. Однак ця зміна дасть змогу ефективніше організувати щеплення у Європі.

До слова Pfizer розпочав випробування COVID-вакцини на дітях від шести місяців

Pfizer можна зберігати за вищої температури

Комітет із лікарських засобів для людей Європейського медичного агенства ухвалив важливе для розгортання масової вакцинації рішення. Відтепер одну з найефективніших вакцин проти COVID-19 від Pfizer / BioNTech:

Можна зберігати не за температури від -60 до -90 градусів, а від -25 до -15.

Але тільки два тижні.

Чому це важливо

Температура від -25 до -15 – це стандартний режим звичайного фармацевтичного холодильника.

Отже, тепер вакцину Pfizer / BioNTech можна значно швидше розвезти по Європі по всьому ланцюжку поставок.

Раніше ж для транспортування потрібно було організувати спеціальні морозильні камери, яких не так багато.

Також для виробництва вакцини Pfizer / BioNTech облаштують потужності у ще одному європейському місті – німецькому Марбурзі. Це на додачу до трьох заводів, де таке виробництво вирішили створити раніше.



Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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