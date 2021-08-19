Окрім України, в ЄС прийняли сертифікати Туреччини та Північної Македонії. Цифрові документи цих країн прийматимуть на таких самих умовах, як і європейські.
До теми ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС,
– йдеться в повідомленні.
Визнання сертифікатів вакцинації є взаємним. Це допоможе полегшити безпечне пересування на території Євросоюзу та за його межами. з
Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невід'ємною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас під'єднаються ще більше наших сусідів,
– заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.
Коли українці зможуть користуватися COVID-сертифікатами
- 20 серпня відбудеться брифінг за участю представників Мінцифри, МОЗ та ЄС. Українцям обіцяють розповісти, коли подорожі з сертифікатами в Дії стануть можливими.
- Поки що COVID-сертифікат в додатку Дія перебуває на стадії тестування й доступний невеликій групі громадян. Але кожен вакцинований мешканець України може отримати паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
- Тестування COVID-сертифіката для iOS розпочали ще 1 липня.
- 17 серпня стала доступною бета-версія додатку для користувачів Android. Люди, які зареєструвались, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток.