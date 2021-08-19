ЄС готовий приймати українські електронні COVID-сертифікати з 20 серпня

Україну долучать до Європейської системи сумісності COVID-сертифікатів. ЄС офіційно визнав українські сертифікати вакцинації, але приймати їх буде з 20 серпня.

Окрім України, в ЄС прийняли сертифікати Туреччини та Північної Македонії. Цифрові документи цих країн прийматимуть на таких самих умовах, як і європейські.

До теми ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати

Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС,

– йдеться в повідомленні.

Визнання сертифікатів вакцинації є взаємним. Це допоможе полегшити безпечне пересування на території Євросоюзу та за його межами. з

Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невід'ємною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас під'єднаються ще більше наших сусідів,

– заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

Коли українці зможуть користуватися COVID-сертифікатами