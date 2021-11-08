Повідомляється, що переговори з компанією Merck були більш просунутими, ніж з Pfizer. За словами журналістів, про це заявив європейський чиновник, ім'я кого не розголошується.
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Контакти тривають з обома компаніями,
– заявив він.
Чиновник заявив, що компанія Merck почала подавати дані до регулятора ЄС, щоб той почав процедуру схвалення. А ось компанія Pfizer поки що не надала жодних даних, оскільки попередні результати випробувань були опубліковані лише минулого тижня.
Європейська комісія відмовилася коментувати інформацію про переговори з Merck та Pfizer, представники компаній теж не надали журналістам жодних коментарів.
Ще одне джерело в ЄС повідомило, що європейські посадовці обговорювали закупівлю ліків проти COVID-19 на зустрічі минулого тижня. За його даними, ЄС хоче якомога швидше придбати препарати, але разом з тим хоче побачити додаткові гарантії їхньої безпеки.
Останні новини про таблетки проти коронавірусу від Merck та Pfizer
- В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.
- Британська агенція з регулювання лікарських засобів схвалила застосування препарату Молнупіравір американської компанії Merck для лікування у дорослих легкої та помірної форми COVID-19.
- Попередні дані показують, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%.
- Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.