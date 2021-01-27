Зокрема, не рекомендують вакцинувати літніх людей вакциною AstraZeneka. Наразі немає достатньо даних вважати, що вакцина ефективна для людей старше 65 років настільки ж, як для людей молодшого віку.

Джерело: The Guardian

Європейська агенція ліків досліджує вакцину AstraZeneca

За словами, голови Європейського агентства ліків (EMA) Емер Кук, можливо, що COVID-вакцина AstraZeneca отримає дозвіл на використання лише у певних вікових групах.

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Позиція компанії

У компанії визнали, що існує "обмежений обсяг даних" про вплив вакцини на людей похилого віку.

Цієї інформації достатньо, аби показати "сильне виробництво антитіл у літніх людей, подібне до того, яке ми бачимо у молодих людей,

– зауважив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот.

Нагадаємо, що ВООЗ також не рекомендує вакцинуватись проти COVID-19 таким групам:

вагітним жінкам;

людям, у яких в анамнезі була важка алергічна реакція на будь-який компонент вакцини,

дуже слабким людям похилого віку з очікуваною тривалістю життя менш як 3 місяців(слід оцінювати індивідуально);

людям молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.

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