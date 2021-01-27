В ЄС хочуть заборонити вакцинувати літніх людей проти COVID-19: це стосується одного виробника
Зокрема, не рекомендують вакцинувати літніх людей вакциною AstraZeneka. Наразі немає достатньо даних вважати, що вакцина ефективна для людей старше 65 років настільки ж, як для людей молодшого віку.
Джерело: The Guardian
Європейська агенція ліків досліджує вакцину AstraZeneca
За словами, голови Європейського агентства ліків (EMA) Емер Кук, можливо, що COVID-вакцина AstraZeneca отримає дозвіл на використання лише у певних вікових групах.
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Позиція компанії
У компанії визнали, що існує "обмежений обсяг даних" про вплив вакцини на людей похилого віку.
Цієї інформації достатньо, аби показати "сильне виробництво антитіл у літніх людей, подібне до того, яке ми бачимо у молодих людей,
– зауважив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот.
Нагадаємо, що ВООЗ також не рекомендує вакцинуватись проти COVID-19 таким групам:
- вагітним жінкам;
- людям, у яких в анамнезі була важка алергічна реакція на будь-який компонент вакцини,
- дуже слабким людям похилого віку з очікуваною тривалістю життя менш як 3 місяців(слід оцінювати індивідуально);
- людям молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.
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