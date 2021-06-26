Напередодні очікували, що агентство завершить перевірку російського препарату. Рішення мали винести ще у травні або червні.
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Чому вакцину досі не схвалили
Виробники пропустили крайній термін подачі даних 10 червня. Саме тому агентству довелося відкласти процедуру схвалення.
Російська вакцина "Супутник V", можливо, ніколи не отримає схвалення EMA,
– заявив Драгі.
За його словами, також не варто покладати надії на схвалення китайської вакцини від компанії Sinovac. Вона, як зазначив Драгі, проявила себе недостатньо.
"Це видно з досвіду Чилі у боротьбі з епідемією", – пояснив він.
Коротко про російську вакцину
- "Супутник V" схвалили для використання в понад 60 країнах. Це векторна вакцина – у ній є шматочок бактерії або вірусу, від якого вона захищає.
- Міжнародна спільнота не має правдивої інформації про його ефективність. Доказом цього є відсутність наукових публікацій.
- Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами заявив, що російська вакцина, яку закупив уряд не ідентична тим зразкам, що отримали схвальні висновки.