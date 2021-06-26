ЄС може ніколи не схвалити російську вакцину, – прем'єр Італії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що Євросоюз може ніколи так і не схвалити російську вакцину "Супутник V". Річ у тім, що Європейське агентство лікарських засобів відклало перевірку російського препарату.

Напередодні очікували, що агентство завершить перевірку російського препарату. Рішення мали винести ще у травні або червні.

До теми Ковідний апокаліпсис: з Росії в Україну насувається небезпечна хвиля штаму Дельта

Чому вакцину досі не схвалили

Виробники пропустили крайній термін подачі даних 10 червня. Саме тому агентству довелося відкласти процедуру схвалення.

Російська вакцина "Супутник V", можливо, ніколи не отримає схвалення EMA,

– заявив Драгі.

Російський препарат "Супутник V" також не схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

За його словами, також не варто покладати надії на схвалення китайської вакцини від компанії Sinovac. Вона, як зазначив Драгі, проявила себе недостатньо.

"Це видно з досвіду Чилі у боротьбі з епідемією", – пояснив він.

Коротко про російську вакцину