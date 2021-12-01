ЄС може щодня переглядати правила в'їзду через Омікрон, – ЗМІ

Європейський Союз може рекомендувати державам-членам щодня переглядати основні обмеження на поїздки через стрімке поширення штаму Омікрон.

У ЄС повідомили, що держави-члени повинні застосовувати скоординований підхід і бути готовими ввести будь-який необхідний контроль.

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Які заходи протидії штаму планують у ЄС

Європейська комісія також збирається звернутися до національних урядів із закликом оперативно розгорнути ревакцинацію від COVID-19.

Крім того, у ЄС пропонують обмежити термін дії цифрового сертифіката вакцинації до 9 місяців замість 12.

Найближчим часом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес мають виступити з роз'ясненнями на пресконференції.

Попередньо у ЄС також повідомили, що вакцини проти нового варіанту коронавірусу Омікрон можуть бути схвалені за 3 – 4 місяці, якщо це буде потрібно.

Головне про штам Омікрон

Вчора, 30 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни зберігати спокій і вживати "раціональних" заходів у відповідь на новий варіант COVID-19 Омікрон. Зокрема, в організації повідомили, що призупинення авіасполучення з ПАР є неефективним.

Водночас попередньо у ВООЗ кваліфікували новий штам коронавірусу Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.

Вперше новий варіант коронавірусу ідентифікували британські дослідники 24 листопада. Зокрема,

Відтак, деякі країни прийняли рішення призупинити авіасполучення з ПАР, першими до цих заходів вдалися Велика Британія й Німеччина, згодом до них долучилися Хорватія й Італія. 26 листопада опівдні – повітряне сполучення закрили Нідерланди.

До слова, українське МЗС теж рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.



Через Омікрон уряд вводить ізоляцію при в'їзді громадян в Україну / Джерело: Урядовий портал