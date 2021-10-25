Якщо ліки схвалять, то це буде перший препарат проти коронавірусу, який не потребуватиме введення за допомогою голок.
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Що відомо про потенційні таблетки проти COVID-19
- У Merck повідомили, що препарат вдвічі скоротив число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами COVID-19.
- Результати дослідження були настільки хорошими, що незалежні медичні експерти, які спостерігали за ходом випробувань, рекомендували припинити їх достроково.
- Ефективність ліків не знижувалася щодо варіантів Гамма, Дельта чи Мю, серед учасників 40% були інфіковані мутованими версіями коронавірусу.
Ці таблетки можна приймати вдома для зменшення симптомів і пришвидшення одужання. Якщо препарат справді такий хороший, він зможе допомогти знизити навантаження на лікарні й допомогти стримати спалахи в бідних країнах зі слабкою системою охорони здоров'я.
Експерти додали, що це був би двосторонній підхід до боротьби з вірусом: ефективне лікування і профілактика за допомогою вакцинації могли б значно полегшити перебіг пандемії.
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Є нюанс: ціна доволі "кусюча"
Заявлена ціна одного курсу складає 700 доларів. Але розробники препарату заявили, що будуть впроваджувати багаторівневу систему ціноутворення, щоб препарат був доступний і для країн з низьким рівнем доходу.