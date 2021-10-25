В ЄС можуть схвалити перші таблетки проти COVID-19

Фармацевтична компанія Merck подала заявку в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на схвалення таблеток проти COVID-19. EMA почав прискорений процес ліцензування препарату Молнупіравір.

Якщо ліки схвалять, то це буде перший препарат проти коронавірусу, який не потребуватиме введення за допомогою голок.

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Що відомо про потенційні таблетки проти COVID-19

У Merck повідомили, що препарат вдвічі скоротив число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами COVID-19.

Результати дослідження були настільки хорошими, що незалежні медичні експерти, які спостерігали за ходом випробувань, рекомендували припинити їх достроково.

Ефективність ліків не знижувалася щодо варіантів Гамма, Дельта чи Мю, серед учасників 40% були інфіковані мутованими версіями коронавірусу.

Ці таблетки можна приймати вдома для зменшення симптомів і пришвидшення одужання. Якщо препарат справді такий хороший, він зможе допомогти знизити навантаження на лікарні й допомогти стримати спалахи в бідних країнах зі слабкою системою охорони здоров'я.

Експерти додали, що це був би двосторонній підхід до боротьби з вірусом: ефективне лікування і профілактика за допомогою вакцинації могли б значно полегшити перебіг пандемії.

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Є нюанс: ціна доволі "кусюча"

Заявлена ​​ціна одного курсу складає 700 доларів. Але розробники препарату заявили, що будуть впроваджувати багаторівневу систему ціноутворення, щоб препарат був доступний і для країн з низьким рівнем доходу.