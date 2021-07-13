ЄС хоче вакцинувати до кінця липня 70% дорослого населення

Про це речник Єврокомісії Стефан Де Кеєрсмакер заявив 13 липня в Брюсселі коментуючи обов'язкову вакцинацію в низці країн, зокрема у Франції.

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Кеєрсмакер зауважив, що Єврокомісія вважає продовження вакцинальної кампанії найважливішим завданням.

Вакцинація – пріоритет наразі

Водночас заходи для забезпечення вакцинації залежать від самих держав, які входять до ЄС.

Питання про те, чи необхідна чи ні обов'язкова вакцинація, – це питання, яке перебуває в компетенції держав ЄС, і вони повинні ухвалити остаточне рішення самостійно,

– зауважив Стефан Де Кеєрсмакер.

Та додав, що наразі Єврокомісія вважає найважливішим завданням продовження вакцинації. Від держав – членів залежить, які заходи вони мають намір ухвалити, щоб забезпечити вакцинацію свого населення.

До слова, до кінця липня в ЄС планують вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення.

Увага! Наразі вакцинація від коронавірусу відбуватиметься виключно добровільно.