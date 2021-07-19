Очільник МОЗ вважає, що невдовзі EMA визнає CoronaVac та відповідні COVID-сертифікати. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

До теми Pfizer чи CoronaVac: нове дослідження показало рівень антитіл обох вакцин

Віктор Ляшко “Найближчим часом ЕМА розглядає, ще й так внесе CoronaVac у свій перелік... Але те, що я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ напряму, з колегами... в Єврокомісії – усі кажуть, що питання на часі й найближчим часом буде розглянуто, і всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати по "ковідному" сертифікату".

Він нагадав, що CoronaVac схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Зауважимо, що за кількістю використаних доз в Україні вакцина Coronavac займає друге місце після препарату від Pfizer-Biontech.

Якими препаратами вакцинували українців станом на 19 липня

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 981 244, Щеплено вакциною Coronavac – 837 408, Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187, Щеплено вакциною AstraZeneca – 361 206, Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

До слова, нещодавно у Туреччині опублікували проміжні результати третьої фази досліджень CoronaVac. Препарат показав ефективність на рівні 83,5% проти інфікування вірусом та на 100 проти важких випадків хвороби.

У цих дослідженнях взяли участь 10 000 людей.