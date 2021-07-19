ЄС найближчим часом визнає вакцину CoronaVac, – Ляшко

Європейський Союз найближчим часом затвердить вакцину проти коронавірусу CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech. Принаймні так вважає міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ вважає, що невдовзі EMA визнає CoronaVac та відповідні COVID-сертифікати. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

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Віктор Ляшко “Найближчим часом ЕМА розглядає, ще й так внесе CoronaVac у свій перелік... Але те, що я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ напряму, з колегами... в Єврокомісії – усі кажуть, що питання на часі й найближчим часом буде розглянуто, і всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати по "ковідному" сертифікату".

Він нагадав, що CoronaVac схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Зауважимо, що за кількістю використаних доз в Україні вакцина Coronavac займає друге місце після препарату від Pfizer-Biontech.

Якими препаратами вакцинували українців станом на 19 липня

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 981 244, Щеплено вакциною Coronavac – 837 408, Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187, Щеплено вакциною AstraZeneca – 361 206, Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

До слова, нещодавно у Туреччині опублікували проміжні результати третьої фази досліджень CoronaVac. Препарат показав ефективність на рівні 83,5% проти інфікування вірусом та на 100 проти важких випадків хвороби.

У цих дослідженнях взяли участь 10 000 людей.