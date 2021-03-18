Європейський Союз не надаватиме паспорт вакцинації проти COVID-19 тим особам, кого щепили російським препаратом "Супутник V" або китайським Sinopharm. Усе через те, що ці вакцини Євросоюз не схвалював.

Європейська комісія 17 березня представила спеціальний план, у якому мовилося, що країни ЄС отримають право дозволити вакцинованим громадянам ігнорувати карантинні обмеження під час подорожей. Однак це стосується лише тих препаратів, які були схвалені в Євросоюзі.

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Варто зауважити, що Єврокомісія не наполягатиме на тому, щоб країни відмовилися використовувати російський та китайський препарати. Ключові рішення щодо цього країни-учасниці прийматимуть самостійно.

Зверніть увагу! Російську вакцину "Супутник V" офіційно заборонили в Україні. Кабінет Міністрів не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовила держава-агресор.

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