ЄС не надасть паспорт вакцинації тим, хто щепленим російським "Супутником V"
Європейський Союз не надаватиме паспорт вакцинації проти COVID-19 тим особам, кого щепили російським препаратом "Супутник V" або китайським Sinopharm. Усе через те, що ці вакцини Євросоюз не схвалював.
Джерело:Politico
Європейська комісія 17 березня представила спеціальний план, у якому мовилося, що країни ЄС отримають право дозволити вакцинованим громадянам ігнорувати карантинні обмеження під час подорожей. Однак це стосується лише тих препаратів, які були схвалені в Євросоюзі.
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Варто зауважити, що Єврокомісія не наполягатиме на тому, щоб країни відмовилися використовувати російський та китайський препарати. Ключові рішення щодо цього країни-учасниці прийматимуть самостійно.
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Паспорт вакцинації від COVID-19: коротко
- Єврокомісія запропонувала створити "зелені" цифрові паспорти, які дозволятимуть вакцинованим проти COVID-19 людям подорожувати в межах ЄС.
- Інформація у документі буде вказана англійською мовою та країни, яка його видала.
- Документ повинен містити штрих-код, дату й місце вакцинації, а також тип препарату. Сам паспорт, зважаючи на фото, матиме 1 сторінку.
- Ще у січні 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що українці також отримуватимуть паспорти вакцинації, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу.
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