В ЄС не визнали Covishield, яким вакцинують українців: що про це відомо

В Євросоюзі визнали вакцину проти COVID-19 AstraZeneca, але не її індійський аналог Covishield. Наразі індійців, щеплених індійським препаратом, не пускають в країни ЄС.

В Індії обіцяють "вибити" дозвіл на в'їзд у ЄС щепленим CoviShield

Про це повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла. Водночас він зауважив, що робить усе можливе, щоб розв'язати проблему з невизнанням в Євросоюзі сертифікатів щеплення вакциною CoviShield.

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ЄС відкриє в'їзд з 1 липня

Європейський парламент остаточно затвердив запровадження на території Євросоюзу цифрового COVID-сертифікату: як для громадян ЄС, так і для громадян третіх країн.

Тож, з 1 липня 2021 року імунізовані схваленими регулятором ЄС (Європейським агентством з лікарських засобів) вакцинами люди можуть в'їжджати до цього блоку і вільно переміщатися всередині нього.

Поки що ЕМА визнала чотири вакцини:

Джерело: EMA

Moderna/Spikevax,

Pfizer-BioNTech/Comirnaty,

Johnson&Johnson/Janssen,

а також вироблену на європейських заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria

До слова, дані про те, чи пускають до ЄС щеплених "астразенекою" від південнокорейської SK BioScience, відсутні.

Covishield досі не подали до розгляду в EMA

Попри те, що AstraZeneca належить до вакцин, які визнані в Євросоюзі, це не поширюється на індійський препарат Covishield, який виготовили в Інституті сироватки Індії.

Крім того, EMA наразі розглядає для схвалення, але їх не затверджено для використання такі вакцини: німецький препарат CureVac (CVnCoV); американський Novavax (NVX-CoV2373); російський Sputnik V; китайська вакцина Sinovac.

Препарату Covishield немає в цьому списку вакцин, тобто найближчим часом EMA не схвалить вакцину, а ЄС не включить у список вакцин, що дозволені для в'їзду на територію Євросоюзу.

Водночас ВООЗ схвалила Covishield, а також Sinopharm і Sinovac для використання в надзвичайних ситуаціях.

Чому назріває скандал?

Міністерство закордонних справ Індії обіцяє вивести питання на топ рівень, адже щеплених Covishield припадає близько 88% із 322 мільйонів доз вакцин, якими були щеплені громадяни Індії.

Додамо, що вакциною Covishield також щеплюють українців. Це перша вакцина, яку почали застосовувати в Україні для щеплення громадян. У МОЗ запевняли, що Covishield є абсолютним аналогом AstraZeneca.

Наразі за даними МОЗ, в Україні вакциною Covishield провели 487 187 щеплень.