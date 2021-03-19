В ЄС недостатньо вакцин, щоб зупинити третю хвилю коронавірусу
На сьогодні в Європейському союзі недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі COVID. Для повної вакцинації основних груп ризику треба ще кілька тижнів.
Джерело:DW
В Німеччині третя хвиля коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив про зростання кількості випадків захворювання в Німеччині. Саме тому, в країні не можна прогнозувати ослаблення карантинних заходів в найближчі тижні.
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Навпаки, нам, можливо, навіть доведеться зробити кроки назад,
– підкреслив Шпан.
Темп постачання вакцин незадовільний
Очільник німецького МОЗ зазначив, що третю хвилю неможливо зупинити однією лише вакцинацією, тим більше, що на сьогодні поставки вакцин відбуваються незадовільними темпами.
В Європі поки недостатньо доз вакцини, щоб зупинити третю хвилю вакцинацією. Навіть якщо поставки за замовленнями з ЄС будуть надійними, до повної вакцинації груп ризику все одно буде потрібно кілька тижнів,
– додав міністр.
В Європі наразі дійсно зросла захворюваність на коронавірус. Так, французький прем'єр-міністр Жан Кастекс вважає, що пандемія коронавірусу "значно прискорилася" і "стає дедалі зрозуміліше, що це третя хвиля".
Головне про вакцинацію в Європі
Європейські країни відновлюють кампанію зі щеплення AstraZeneca. Вакцинацію призупиняли через повідомлення про утворення тромбів у кількох вакцинованих цим препаратом. Після аналізу випадків повинні відновити використання вакцини.
Спеціалісти EMA не виявили зв'язку між тромбоемболічними ускладненнями у щеплених і вакциною проти коронавірусу компанії AstraZeneca.
На сьогодні в Євросоюзі регулятор схвалив 4 COVID-препарати - компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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