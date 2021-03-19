В ЄС недостатньо вакцин, щоб зупинити третю хвилю коронавірусу

Джерело:DW
На сьогодні в Європейському союзі недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі COVID. Для повної вакцинації основних груп ризику треба ще кілька тижнів.
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив про зростання кількості випадків захворювання в Німеччині. Саме тому, в країні не можна прогнозувати ослаблення карантинних заходів в найближчі тижні.
До теми В Україні стартує 2 етап вакцинації: Степанов розповів, що це означає
Навпаки, нам, можливо, навіть доведеться зробити кроки назад,
– підкреслив Шпан.
Очільник німецького МОЗ зазначив, що третю хвилю неможливо зупинити однією лише вакцинацією, тим більше, що на сьогодні поставки вакцин відбуваються незадовільними темпами.
В Європі поки недостатньо доз вакцини, щоб зупинити третю хвилю вакцинацією. Навіть якщо поставки за замовленнями з ЄС будуть надійними, до повної вакцинації груп ризику все одно буде потрібно кілька тижнів,
– додав міністр.
В Європі наразі дійсно зросла захворюваність на коронавірус. Так, французький прем'єр-міністр Жан Кастекс вважає, що пандемія коронавірусу "значно прискорилася" і "стає дедалі зрозуміліше, що це третя хвиля".
Європейські країни відновлюють кампанію зі щеплення AstraZeneca. Вакцинацію призупиняли через повідомлення про утворення тромбів у кількох вакцинованих цим препаратом. Після аналізу випадків повинні відновити використання вакцини.
Спеціалісти EMA не виявили зв'язку між тромбоемболічними ускладненнями у щеплених і вакциною проти коронавірусу компанії AstraZeneca.Де продовжать щеплення AstraZeneca:
На сьогодні в Євросоюзі регулятор схвалив 4 COVID-препарати - компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу