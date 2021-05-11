"Зелений сертифікат" повинні узгодити до літа

Сертифікат дозволить вакцинованим і тим, хто одужав від коронавірусу, або з негативними результатами тестів легше подорожувати країнами ЄС.

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Європейські міністри закордонних справ зустрілися у вівторок у Брюсселі, щоб обговорити деталі "зеленого сертифіката", який ЄС має намір запровадити в червні, проте в переговорах між Європейською Комісією, законодавцями ЄС та урядами ЄС ще не досягнуто згоди,

– йдеться в повідомленні.

Свобода пересування країнами ЄС

Міністр з європейських питань Німеччини Майкл Рот сподівається на розв'язання питання найближчими днями.

Це важливо не тільки для країн, які залежать від туризму, але для всіх нас: це чіткий сигнал для свободи пересування і мобільності в Європейському Союзі,

– зауважив Майкл Рот.

Що відомо про введення COVID-паспортів