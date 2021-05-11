У ЄС обговорили введення COVID-паспортів: деталі зустрічі

Міністри закордонних справ Європейського союзу 11 травня зустрілися в Брюсселі для переговорів щодо запровадження "зелених" сертифікатів вакцинації проти коронавірусу, проте таки не досягли згоди
"Зелений сертифікат" повинні узгодити до літа
Сертифікат дозволить вакцинованим і тим, хто одужав від коронавірусу, або з негативними результатами тестів легше подорожувати країнами ЄС.
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Європейські міністри закордонних справ зустрілися у вівторок у Брюсселі, щоб обговорити деталі "зеленого сертифіката", який ЄС має намір запровадити в червні, проте в переговорах між Європейською Комісією, законодавцями ЄС та урядами ЄС ще не досягнуто згоди,
– йдеться в повідомленні.
Свобода пересування країнами ЄС
Міністр з європейських питань Німеччини Майкл Рот сподівається на розв'язання питання найближчими днями.
Це важливо не тільки для країн, які залежать від туризму, але для всіх нас: це чіткий сигнал для свободи пересування і мобільності в Європейському Союзі,
– зауважив Майкл Рот.
Що відомо про введення COVID-паспортів
- У кінці березня в ЄС підтримали проєкт про запровадження COVID-паспортів для вільних подорожей.
- Зелений сертифікат буде включати QR-код для гарантування безпеки і достовірності. Також у ньому буде ім'я, дата народження, дата видачі, інформація про вакцину/тест/одужання та унікальний ідентифікатор сертифіката.
- 18 квітня Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.
- 22 квітня стало відомо, що Україна і Туреччина розгляне варіант взаємного визнання "паспортів вакцинації" проти коронавірусу.