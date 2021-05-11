Очільниця Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук повідомила, що у ЄС очікують схвалення вакцини для дітей 12-15 років наприкінці травня.

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Зараз мета, яку ми поставили перед собою, wt схвалення в червні. Ми намагаємося зрозуміти, чи зможемо ми прискорити цей процес до кінця травня,

– заявила Емер Кук.

До слова, аналог європейського регулятора у США вже оголосив, що дозволяє використання вакцини BioNTech/Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років.

Дані взяті з FDA

За словами Кук, європейський регулятор отримав дані BioNTech/Pfizer і "нам пообіцяли дані клінічних випробувань та досліджень, проведених в Канаді, протягом найближчих двох тижнів, тож ми збираємося пришвидшити нашу оцінку".

Що відомо про вакцину Pfizer-BioNTech

Джерело: Pfizer

Вакцина Comirnaty (BNT162b2) розроблена на основі технології mRNA (матрична РНК). Вона продукує білки, які схожі з білками коронавірусу і здатні викликати імунну відповідь.

Це двовалентна вакцина. Тобто для імунізації необхідно 2 ін'єкції. Між 1 і 2 уколом має минути 3 тижні.

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу